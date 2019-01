Lomo costeño con plátano Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Este lomo que con los aromas del laurel y el sabor dulzón del plátano, es un placer para el paladar. Un chile chipotle en escabeche le va bien. Ingredientes ½ kilo de lomo de cerdo, en bistecitos

Sal y pimienta, al gusto

Aceite

3 plátanos machos, en rebanadas

3 jitomates grandes, picados

1 cebolla grande, picada 100 gramos de pasas

25 almendras, peladas y partidas a lo largo

1 taza de agua

3 clavos

1 hoja de laurel

1. Sazona los bistecitos de lomo con sal y pimienta. Unta con aceite una cazuela de barro y coloca en el fondo una capa de bisteces, enseguida una de plátanos, jitomate, cebolla, pasas y almendras. 2. Repite el procedimiento, baña con 1 taza de agua, espolvorea con sal y pimienta y agrega los clavos, hoja de laurel y ajo picado. 3. Tapa y cocina a fuego suave hasta que la carne esté bien cocida, aproximadamente 30 minutos. Mueve de vez en cuando, cuidando de no romper la carne. 4. Puedes acompañarlo con unos frijoles de la olla o arroz blanco.

