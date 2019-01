Galletas dulces de cerveza Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 La cerveza es muy versátil en el cocina, lo mismo se emplea para dar un toque amargo y sabroso a una carne, que con el fin de preparar unas galletas ricas y que van bien en cualquier momento. Ingredientes 1 kilo de harina de trigo

650 gramos de manteca vegetal

5 cucharadas de azúcar

½ cerveza clara de lata

Con la masa, forma bolitas pequeñas de unos 2 centímetros y acomódalas en charolas de horno, sin engrasar. Hornea durante 20 minutos o hasta que estén ligeramente doradas. 4. Al salir, todavía tibias, revuélcalas en azúcar con canela.

