Tamales de ceniza doña Chencha Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 40 Los tamales doña Chencha son diferentes gracias al sabor que les da la chaya, en cuya hoja se envuelve la masa preparada de manera muy sencilla con ingredientes de gusto muy definido como los del frijol y queso. Ingredientes 1 kilo de masa de maíz

250 gramos de manteca

¾ de cucharadita de sal

1 taza de agua

1 ½ tazas de frijoles fritos, molidos o machacados

¼ de kilo de queso adobera o panela

En un tazón amplio mezcla masa, manteca y sal, agrega poco a poco el agua hasta suavizar. 2. En una servilleta de tela húmeda extiende 3 o 4 cucharadas de masa en capa delgada, cubre con una capa de frijoles y en la orilla coloca a todo lo ancho tiras de queso. Enrolla como niño envuelto. Retira la servilleta y corta trocitos de unos 6 centímetros. 3. Envuélvelos en las hojas de chaya y acomódalos en una vaporera. Cocínalos al vapor hasta que la masa esté bien cocida, aproximadamente 1 hora. 4. Sírvelos con una salsa de tomate o jitomate a tu gusto y una cucharada de crema.

