Gorditas de elote tierno Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Prepara estas gorditas de granos de elote tierno con harina y huevo. Deliciosas solas o rellenas de frijoles refritos. Ingredientes 1 taza de granos de elote tierno

1 taza de leche entera

1 taza de harina de trigo

2 huevos

1 pizca de sal

1/2 cucharadita de polvo para hornear Cómo hacerlo 1. Licúa muy bien los granos de elote con la leche. Vacía la mezcla en una cazuela y cuece a fuego medio, sin dejar de mover, hasta que quede un atole espeso. Retira del fuego. 2. Agrega la harina, huevos, canela y polvo para hornear. Mezcla muy bien. Forma las gorditas. 3. Engrasa una plancha o sartén y calienta a fuego moderado. Cuece las gorditas a fuego moderado, volteando una o dos veces, hasta que se hayan cocido uniformemente. 4. Sirve calientes, solas o rellenas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.