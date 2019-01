Guiso estilo Huamantla Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 14 Las comidas criollas en la zona de Tlaxcala forman parte de la cultura, este es un plato que combina sabores de varias cocinas y pone en la mesa un plato de sabor extraordinario y colorido impresionante. Las carnes y verduras se conjugan para brindar un verdadero placer culinario. Ingredientes 1 kilo de lomo de puerco, rebanado

1 pollo chico, en piezas

2 cebollas (1 en rebanadas)

4 dientes de ajo

Sal, al gusto

1 hoja de laurel

¾ de kilo de tomates verdes, pelados

50 gramos de chiles serranos verdes Aceite, el necesario

1 ½ cucharaditas de comino

¼ de kilo de chícharos, cocidos o de lata

½ kilo de calabacitas chicas

½ kilo de habas verdes sin vainas

2 elotes tiernos, partidos en 3

2 manojos de flor de calabaza, sin tallo

1. Coloca las piezas de pollo, ½ cebolla y 1 diente de ajo en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que se haya ablandado, unos 25 minutos. Reserva. 2. Coloca la carne de cerdo, ½ cebolla, 1 diente de ajo, laurel y sal en una olla. Cubre con agua y deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que la carne se haya ablandado, aproximadamente 20 minutos. Deja enfriar en el caldo. 3. Cuece los tomates verdes con los chiles serranos. En una cazuela honda calienta 2 cucharadas de aceite y sofríe la cebolla rebanada hasta transparentar. 4. Licúa los tomates, chiles serranos, comino, 2 dientes de ajo y sal. Vierte la salsa sobre la cebolla acitronada y deja al fuego 5 minutos. Añade 2 tazas des caldo del pollo y 2 tazas del caldo del puerco. Deja hervir 5 minutos más y rectifica la sazón. 5. Añade las carnes, chícharos, calabazas, habas, elotes, flor de calabaza y las hojas de epazote. Mezcla y deja en el fuego 1 minuto.

