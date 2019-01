Cabrito en chile Tiempo Total 3 H 20 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 15 Un plato de cabrito diferente, guisado con condimentos muy aromáticos y un toque dulzón de los chiles anchos. Una verdadera sorpresa para el palar, además que puede lucir muy bien en la mesa. Ingredientes 1 cabrito tierno, en trozos

Vinagre casero o de manzana, el necesario

4 cucharadas de aceite

¼ de kilo de chiles anchos

2 dientes de ajo 1 pizca de jengibre, rallado o en polvo

½ cucharada de cominos

Hierbas de olor, al gusto

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. En una cacerola honda, coloca los trozos de cabrito, báñalos con vinagre y deja en reposo 1 hora. Fríe la carne. Reserva. 2. Remoja los chiles en agua caliente hasta que se suavicen, desvénalos y licúalos con ajos, jengibre, cominos, hierbas de olor, sal y pimienta. Agrega un poco de agua del remojo. 3. En una cazuela amplia fríe, en poco aceite, la salsa, agrega 2 cucharadas de vinagre y deja espesar ligeramente. 4. Incorpora el cabrito escurrido y cúbrelo con agua. Sazona con sal y pimienta, tapa y cuece a fuego suave hasta que la carne esté cocida y la salsa ligeramente espesa. 5. Sirve caliente, acompañado con tortillas de maíz. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.