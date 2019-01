Sopa de arroz a la milanesa Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Un plato de arroz bien cocinado despierta el apetito de cualquiera. Esta platillo tiene un toque muy especial y europeo, el queso parmesano que va de maravilla con el jamón. Ten cuidado con la sal que llevan estos dos elementos. Ingredientes 1 ½ tazas de arroz

100 gramos de mantequilla

½ cebolla, finamente picada

2 dientes de ajo, finamente picados

3 tazas de agua 100 gramos de jamón de pierna, finamente picado

Sal y pimienta

1 taza de crema

Lava el arroz con agua caliente, escúrrelo y extiéndelo hasta que seque. 2. En una cazuela derrite a fuego lento la mantequilla y fríe el arroz hasta que se ponga amarillo claro; añade la cebolla y ajo y cocina hasta se vean transparentes; agrega 1 taza de agua, añade el jamón y sazona con sal y pimienta. 3. Cuando empiece a hervir, rectifica la sazón, agrega otras 2 tazas de agua, tapa y cocina a fuego lento, hasta que el líquido se haya absorbido, aproximadamente 20 minutos. Apaga el fuego, baña con crema, espolvorea el queso y tapa durante unos minutos. 4. Sirve caliente

