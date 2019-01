Carne tatemada Marichuy Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 La variedad de platos tatemados es amplia y esta nos pone sobre la mesa una comida en la que es posible cambiar el sabor dominante con la elección de carne: pollo, cerdo o res, que se puede combinar. Las especies y hierbas que la aromatizan hacen que se antoje desde que se prepara y más cuando aparece con el plato. Ingredientes 1 kilo de carne (cerdo, pollo o res), en trozos

1 cebolla mediana, picada

3 jitomates medianos, picados

2 ajos, picados

15 pimientas

1 clavo de olor

1 lata chica de chiles serranos en vinagre

1 copa de vino blanco o 1 cerveza clara chica

1 cucharadita de consomé de pollo granulado 3 hojas de laurel

1 rajita de canela

Fruta en vinagre (escabeche), al gusto

1 pizca de jengibre

Orégano fresco

Mejorana

Sal al gusto

Tomillo

1 taza de agua Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180° centígrados. 2. Coloca la carne en un refractario grande. Mezcla el resto de los ingredientes, desde la cebolla hasta el agua y revuelve con la carne. 3. Cubre el refractario con papel estaño y hornea durante 30 minutos. Descubre el refractario y hornea durante 30 minutos más o hasta que la carne se haya dorado por encima. 4. Acompáñala con ensalada de col. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.