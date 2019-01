Cerdo tatemado al guajillo Tiempo Total 1 H 50 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Un adobo de chile guajillo es clave para preparar esta carne de cerdo, que puede ser deleitada en un banquete de fiesta o una comida en familia. Su sabor combina perfecto con los frijoles y las verduras encurtidas Ingredientes 50 gramos de chiles guajillos

3 clavos de olor

1 trocito de canela

3 dientes de ajo

1 trocito de jengibre

¼ de cucharadita de tomillo 1 cucharada de semillas de cilantro, tostadas ligeramente

2 cucharadas de vinagre blanco

1 taza de agua

Sal, al gusto

1 ½ kilos de carne de cerdo, en trozos Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados. 2. Desvena los chiles, retira y reserva sus semillas, y remójalos en agua caliente hasta que suavicen. Licúalos junto con sus semillas, clavos, canela, ajo, jengibre, tomillo, semillas de cilantro, vinagre, agua y sal. 3. Con este adobo unta la carne y colócala en un recipiente hondo para hornear. Vacía encima la salsa que haya sobrado y hornea durante 1 ½ horas o hasta que esté tierna. 4. Sirve con fruta en vinagre (escabeche), cebolla desflemada, rabanitos cambray y hojas tiernas de lechuga. 5. Acompáñalo con frijoles refritos y tortillas de maíz calientes. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.