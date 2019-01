Rollos de ternera con mango Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 10 Las frutas en la comida caliente siempre sorprenden, sobre todo cuando ligan los sabores y dejan satisfechos a chicos y grandes. Es un plato sencillo, pero que luce y sabe bien en cualquier ocasión. Ingredientes 10 bisteces de ternera, delgados y aplanados

Sal y pimienta, al gusto

2 tazas de pulpa mango, en tiras

Harina, la necesaria

Aceite, el necesario 1 lata de jugo de piña

2 chiles anchos, desvenados

1 diente de ajo

1 cucharada de consomé granulado de pollo

1. Sazona los bisteces con sal y pimienta. Coloca sobre cada uno tiras de mango, enróllalos, préndelos con un palillo y enharínalos. 2. En un sartén con aceite caliente fríe los rollos hasta que doren. Colócalos en un molde refractario rectangular, sin encimar. 3. Licúa los chiles, ajo, consomé granulado y orégano con el jugo de piña. Báñalos con la salsa y hornea durante 45 minutos a 180º centígrados. Sírvelos acompañados de arroz y ensalada fresca.

