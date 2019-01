Postre de frijol “Maná” Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Si quieres sorprender a la hora de servir los postres, menciona que ofrecerás una receta española y que uno de los ingredientes son frijoles. Cuando prueben las alubias con sabor de leche y azúcar, todo mundo quedará deleitado. Ingredientes 2 tazas de leche

1 taza de leche evaporada

1 taza de azúcar

1 pizca de sal

¾ de taza de frijol blanco, cocido (alubia)

4 cucharadas de harina de arroz

3 yemas de huevo

2 hojas de naranjo 1 raja de canela

2 clavos de olor

½ cáscara de limón

50 gramos de almendras, peladas y finamente molidas

50 gramos de nueces, finamente molidas

25 gramos de piñones, finamente molidos

1/8 de taza de azúcar morena

1. Licúa la leche natural y la evaporada con el azúcar, sal, frijol, harina de arroz y yemas. Vierte la mezcla en una olla, agrega hojas de naranjo, canela, clavos y cáscara de limón. Hierve durante 15 minutos, moviendo de vez en cuando, para que no se hagan grumos. Retira la cáscara de limón, raja de canela, clavos y hojas de naranjo. 2. Agrega el polvo de almendras, nuez y piñón, mezcla bien y sigue cocinando. Mueve y permite que el postre hierva hasta que espese y puedas ver el fondo de la olla al movimiento de la cuchara. Vacía en un platón dulcero y déjalo enfriar. 3. Mezcla el azúcar morena con la canela y espolvorea sobre el postre.

