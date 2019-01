Chuletas ahumadas a la mostaza Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 La sencillez no es sinónimo de simpleza, lo prueba este plato que se prepara con facilidad sin dejar de lado el sabor. Es para quienes disfrutan la combinación de dulce y sal. Un plato que rompe con las comidas tradicionales, pero es sano y sabroso. Ingredientes 6 chuletas ahumadas

½ cucharada de mostaza en polvo

6 rebanadas de piña enlatada

12 ciruelas pasas, deshuesadas

6 cerezas

½ taza de almíbar de piña Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170° centígrados. 2. En un refractario rectangular acomoda las chuletas, espolvoréalas con mostaza y agrega a cada una 1 rebanada de piña, 2 ciruelas pasas y 1 cereza. 3. Báñalas con almíbar de la piña y hornea durante 20 minutos o hasta que las veas doradas. 4. Sírvelas bien calientes con ensalada fresca. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.