Postre de ciruelas pasa Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 35 Min Porciones 10 Ciruelas pasa bañadas en un jarabe de vino tinto y cubiertas con capas de crema pastelera y merengue sabor limón. Ingredientes Jarabe 2 latas (397 gramos cada una) de leche condensada

1 litro de agua

1 raja de canela

1 vaina de vainilla, cortada a lo largo

6 cucharadas de fécula de maíz

4 yemas de huevo

1 1/2 tazas de vino tinto

250 gramos de azúcar

500 gramos de ciruelas pasa Merengue 4 claras de huevo

6 cucharadas de azúcar

1 limón, su jugo

1/2 cucharadita de extracto de vainilla Cómo hacerlo 1. Calienta la leche condensada con el agua, canela y vaina de vainilla. Cuando empiece a hervir, toma 1/2 taza de la mezcla y licua junto con la la fécula de maíz y las yemas de huevo, hasta tener una consistencia uniforme. Regresa a la olla y deja que hierva a fuego medio durante 2 minutos, sin dejar de mover. Apaga y sigue moviendo hasta que esté tibia, para evitar que forme nata. Retira la canela y la vainilla. Crema pastelera 3. Coloca el vino tinto, azúcar y ciruelas en una cacerola a fuego alto. Hierve de 5 a 8 minutos, hasta que se forme un jarabe espeso. Apaga y deja enfriar. 4. Saca las ciruelas del jarabe y coloca la mitad en el fondo de un refractario rectangular. Baña con mitad del jarabe y cubre con toda la crema pastelera, agrega otra capa de ciruelas y el resto del jarabe. Reserva. Jarabe 6. Para preparar el merengue, bate las claras a punto de turrón en un tazón. Sin dejar de batir agrega poco a poco el azúcar. Añade el jugo de limón y el extracto de vainilla. Sigue batiendo hasta que todos los ingredientes se hayan integrado. 7. Coloca el merengue sobre el postre en el refractacio, formando picos en forma nieve. Merengue

