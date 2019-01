Cocada tradicional Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 La cocada es una dulce compañía de muchas generaciones, hay distintas, pero las clásicas suelen ser las más ricas, dulces y doraditas. Una golosina que encanta a niños y adultos. Ingredientes 1 taza de agua de coco

1 taza de agua natural

400 gramos de azúcar

1 coco tierno, finamente rallado

125 gramos de almendras o nueces 1 taza de leche

8 yemas de huevo, batidas

1 cucharada de mantequilla

2 cucharadas de nata fresca o crema Cómo hacerlo 1. En un cazo, preferentemente de cobre, hierve el agua de coco, agua natural y azúcar. 2. Cuando suelte el hervor, añade el coco y deja en el fuego, meneando constantemente, hasta que quede transparente y se reseque el dulce, unos 30 minutos. 3. Muele la mitad de las almendras o nueces junto con la mitad de la leche y vierte sobre el coco cocido. 4. Licúa el resto de la leche junto con las yemas y vacía sobre el dulce de coco. Cocina a fuego suave, meneando constantemente, durante 3 minutos. 5. Engrasa con mantequilla un refractario rectangular, vierte dentro de éste la pasta de coco, barniza con las natas o crema y adorna con el resto de las almendras o nueces enteras. 6. La cocada está lista, pero para darle mejor presentación, métela al horno para que se dore la superficie bajo la salamandra o utiliza un soplete de repostería. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

