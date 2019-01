Dulce de chirimoya y leche Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Hay mitos que siguen a ciertas frutas, de la chirimoya se dice que cuando la comes no debes hacer coraje, y una forma de asegurarte que estarás feliz es tomando este postre, diferente y agradable al paladar. Ingredientes 2 tazas de pulpa de chirimoya

1/4 taza de agua

1 taza de leche evaporada

¾ de taza de azúcar

1. Licúa la pulpa de la chirimoya con agua y cuela. 2. En un cazo a fuego muy suave, hierve la pulpa de chirimoya con la leche evaporada y azúcar. Mueve constantemente para que no se pegue en el fondo, hasta que espese, alrededor de 15 minutos. 3. Vacía en moldes individuales y adorna con nuez. Deja entibiar el dulce, mételo al refrigerador y sírvelo frío.

