Arroz con cerdo y cerveza Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 35 Min Porciones 6 Una forma de dar un giro a la comida diaria es echando mano de las sabrosas recetas que se transmiten por generaciones y ésta es una de ella. Los ingredientes sencillos y la forma rápida de cocinar, nos hacen pensar en un plato preparado en casa para satisfacer a chicos y grandes, por eso la salsa va aparte, siempre al gusto. Ingredientes 4 cucharadas de aceite

2 tazas de arroz, remojado y escurrido

300 gramos de jitomates

¼ de cebolla chica

2 dientes de ajo 1 cucharadita de sal

300 gramos de costillas de cerdo, en trocitos

1 pimiento crudo, en rajas delgadas

2 tazas de agua

1 cerveza clara Cómo hacerlo 1. Fríe el arroz el aceite caliente hasta que se dore ligeramente. 2. Cuece los jitomates y licúalos con ajo, cebolla y sal. Vierte sobre el arroz dorado. 3. Fríe las costillas y el pimiento, agrega al guiso. Deja en el fuego hasta que se ablande ligeramente el pimiento, añade 2 tazas de agua y la cerveza. Rectifica la sazón y cocina hasta que el arroz haya absorbido totalmente el líquido. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

