Arroz tropical dulce Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Un postre muy diferente, combina el arroz con coco y canela, que juegan bien en el gusto con lo dulce de las pasitas y azúcar. Puede ser el broche de oro para una comida de pescado o pollo, pues va con lo suave al paladar. Ingredientes ½ taza de arroz

Agua, la necesaria

1 taza de leche

1 raja de canela

½ taza de azúcar

2 yemas de huevo, ligeramente batidas

250 gramos de coco, rallado

1. Remoja el arroz en agua caliente durante 15 minutos, enjuágalo con agua fría y ponlo a cocer a fuego suave; en una olla con 1 taza de agua, ¾ de taza de leche y la canela. Permite que el líquido evapore un poco. 2. Desbarata el azúcar y las yemas en ¼ de taza de leche y vierte esto sobre el arroz, cuando se haya resecado, mezcla con cuidado y cuece a fuego lento hasta que suavice. 3. Vacía el postre en una dulcera y adorna con coco rallado y pasitas.

