Atole típico de cacahuate Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 15 El gusto por el atole recibe una recompensa con este de cacahuate, que aporta algo diferente. Ideal para comer unos tamales verdes o de rajas, e incluso un pan de agua, hojaldra o cuernitos. Claro es para una reunión familiar o fiesta. Ingredientes 3 litros de leche

250 gramos de masa de maíz

250 gramos de azúcar o piloncillo rallado, o al gusto

250 gramos de cacahuates triturados Cómo hacerlo 1. En una olla grande pon 1 litro de leche y la masa. Antes de encender el fuego, desbarata la masa hasta que quede sin grumos; enciende el fuego suave y, cuando ya esté bien caliente, agrega poco a poco el resto de la leche sin dejar de mover. 2. Agrega el cacahuate y el azúcar o piloncillo; sigue moviendo hasta que se disuelva el dulce. Deja que hierva 2 minutos, prueba lo dulce del atole y sirve caliente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

