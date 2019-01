Fajitas de pollo en salsa de chile poblano Tiempo Total 27 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Esta receta es muy sencilla: las tiras de pollo se saltean en mantequilla y se bañan en una salsa de chile poblano con leche. Ingredientes 5 chiles poblanos, desvenados y en rajas

2 cucharadas de aceite

½ cebolla

1 diente de ajo

1 litro de leche 2 barritas de mantequilla

Sal y pimienta, al gusto

3 pechugas de pollo, deshuesadas y cortadas en tiras

1 lata (400 gramos) de granos de elote, escurridos

Fríe los chiles poblanos en un sartén con aceite caliente hasta que se suavicen. Muélelos en la licuadora junto con la cebolla, el ajo y la leche. 2. Calienta ½ barrita de mantequilla en el mismo sartén y vierte la salsa anterior. Sazona con sal y pimienta al gusto. 3. Salpimienta las tiras de pechuga y fríelas en la mantequilla restante, cuidando que no se doren demasiado. Una vez cocidas, agrega con la salsa de chile poblano y permite que se caliente a fuego bajo. 4. Sirve caliente con los granos de elote y el queso adobera encima.

