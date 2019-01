Aderezo de jamaica y vino tinto Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 10 Si deseas un plato que resalte por su colorido, no debes dejar pasar la oportunidad de experimentar con la roja jamaica. Esta receta tiene como fin que prepares un sabroso aderezo que va con casi cualquier hierba o lechuga. Ingredientes ½ taza de jamaica

1 taza de agua

3 cucharadas rasas de harina

5 cucharadas de azúcar

2/3 de taza de vino tinto

6 cucharadas de vinagre balsámico

1 pizca de sal Cómo hacerlo 1. Hierve una taza de agua en una olla, apaga el fuego y vierte la flor de jamaica, mezcla y deja en reposo hasta que enfríe y se pinte de rojo. 2. Calienta un sartén antiadherente y dora la harina hasta que tome color café claro. 3. En una cacerola a fuego medio, derrite el azúcar hasta que se haga caramelo claro, baña con el agua de jamaica colada, cocina a fuego bajo hasta que se deshaga el caramelo, añade la harina dorada y el vino tinto, meneando constantemente para que no se formen grumos. 4. Deja hervir a fuego suave 4 minutos, moviendo siempre hasta que la harina se sienta cocida y tome cuerpo (no debe quedar muy espeso, porque al enfriar espesa más). 5. Déjalo entibiar, sazona con el vinagre balsámico y la pizca de sal. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

