Avena fácil Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Una manera agradable y saludable de empezar el día. Esta receta es fácil y el resultado es una avena con una textura cremosa. El sabor me hace sentir muy bien por la mañana. Ingredientes 1 1/2 tazas de leche

1/2 taza de avena de cocción rápida

2 cucharadas de azúcar blanca

1/4 cucharadita de canela en polvo

1 pizca de nuez moscada

1 pizca de sal Cómo hacerlo 1. Coloca la leche, avena, azúcar, canela, nuez moscada y sal en una cacerola. Deja que hierva moviendo constantemente durante 3 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.