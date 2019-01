Hot dogs estilo Chicago Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 1 Salchicha de res para hot dog, pepinillos y chiles güeros son los ingredientes clave de uno de los hot dogs más famosos del país del norte. Ingredientes 1 salchicha de res para hot dog

1 pan para hot dog

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de pepinillo en trozo (ej. Heniz®)

1 cucharada de cebolla picada 4 tiras de jitomate

1 pepinillo, partido a la mitad, a lo largo

2 chiles güeros, rebanados

1 pizca de sal Cómo hacerlo 1. Hierve un poco de agua en una olla. Reduce el fuego a bajo, agrega la salchicha y cocina durante 5 minutos o hasta que se haya cocido. Retira la slchicha del agua y reserva. Coloca una rejilla dentro de la olla y agrega el pan para que se cocine con el vapor durante 2 minutos. 2. Coloca la salchicha en el pan caliente y agrega los demás ingredientes en el siguiente orden: mostaza, pepinillo en trozo, cebolla, jitomate, pepinillo, chiles güeros y sal. Los jitomates deben quedar entre la salchicha y la parte superior del pan. Coloca el pepinillo entre la salchicha y la parte inferior del pan. ¡Que no se te ocurra ponerle cátsup!

