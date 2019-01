Quesadillas dulces con fresa Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Una especie de pastel de queso con fresas, pero en forma de quesadilla. Prepara este postre en cuestión de minutos. Ingredientes 4 tortillas de harina

2 cucharadas de queso crema

2 cucharadas de mermelada de fresa

1. Unta un lado de 2 tortillas con la mitad del queso crema. Unta cantidades iguales de mermelada sobre el queso. Unta las tortillas restantes con el resto del queso crema y colócalas sobre las otras dos tortillas. 2. Coloca las quesadillas en un sartén con un poco de aceite en aerosol y cocina a fuego medio durante 5 minutos por lado, hasta que tomen un color café dorado. Sirve y espolvorea con azúar glass.

