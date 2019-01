Pollo en salsa de capulin Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Piernas de pollo con muslo en una salsa dulce de capulin con un toque de vino blanco. Los capulines, además de deliciosos, tienen diversas propiedades curativas. Ingredientes 6 piernas de pollo con muslo, sin piel

1 trozo de cebolla

1 diente de ajo

1 kilo de capulines

2 tazas de agua

½ taza de azúcar 1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de fécula de maíz

1 cucharada de salsa de soya

Sal, al gusto

2 cucharadas de vino blanco Cómo hacerlo 1. Coloca las piernas de pollo, cebolla y ajo en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelten el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que se hayan ablandado, alrededor de 15 minutos. No es necesario que se cuezan completamente. 2. Mientras, coloca los capulines, agua y azúcar en una olla a fuego bajo y cuece hasta que empiecen a desbaratarse. Retira del fuego y cuela para quitarles los huesos, formando un jarabe espeso. 3. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego bajo y sofríe la fécula de maíz, moviendo constantemente, durante un par de minutos; añade el jarabe de capulín, salsa de soya y sal. 4. Escurre los muslos del pollo cocidos y pásalos al sartén con la salsa de capulín, deja que hiervan a fuego lento durante 10 minutos, para que se impregnen perfectamente. Si sientes que la salsa está demasiado espesa, agrega caldo de pollo. 5. Retira del fuego, incorpora el vino y sirve de inmediato. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.