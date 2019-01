Pay de camote Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 El pay se rellena de una mezcla de camote amarillo con piloncillo, leche, huevo y especias. Este pay es un platillo tradicional durante el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Ingredientes Tarta 1 taza de harina

1 pizca de sal

1 barrita (90 gramos) de mantequilla

1 huevo

Agua, la necesaria

¼ de taza de azúcar glass Relleno ½ kilo de camote amarillo, en trozos

Piloncillo, al gusto

1 taza de leche

4 yemas de huevo

Canela, clavo y jengibre, a tu gusto Cómo hacerlo 1. En un tazón mediano mezcla harina, sal y mantequilla con un tenedor. Cuando la mezcla se vea arenosa, agrégale el huevo y el agua. 2. Une la mezcla con la punta de tus dedos e incorpora el azúcar glass, tapa y refrigera durante 30 minutos. 3. Extiende la masa sobre una superficie enharinada y forra con ella un molde para pay. 4. Para preparar el relleno, coloca el camote y el piloncillo en una olla mediana y cubre con agua. Hierve hasta que el camote esté cocido y el piloncillo desbaratado. Pela los camotes y hazlos puré. 5. Licua la leche, yemas y especias con un poco del puré de camote. Vierte sobre el puré y mezcla bien. Vierte el relleno sobre la costra y hornea a 175° centígrados hasta que al insertar un cuchillo en el centro del pay salga limpio, aproximadamente 50 minutos. 6. Sirve adornado con copos de crema batida. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.