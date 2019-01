Tamales de acelgas y queso Tiempo Total 3 H 25 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 25 Min Porciones 20 Sustituye el consomé de pollo por consomé de vegetales o simplemente sal y convierte estos deliciosos tamales en un alimento vegetariano. Ingredientes ½ kilo de margarina

1 cebolla, picada

3 jitomates, picados

3 cucharadas de consomé de pollo granulado, o al gusto

1 kilo de masa de maíz

1 kilo de queso adobera, desmoronado

1 kilo de acelgas, sin tallo y picadas

1. Derrite la margarina en una cacerola a fuego medio y agrega la cebolla, el jitomate y el consomé. Cocina por 15 minutos aproximadamente y reserva hasta que esté tibia. 2. Mezcla la masa de maíz con el queso desmoronado hasta que queden perfectamente incorporados. Agrega la mezcla de jitomate y revuelve hasta lograr una pasta homogénea. Incorpora poco a poco las acelgas, sin dejar de revolver. 3. Coloca al centro de cada rectángulo de aluminio una porción de la mezcla. Dobla en forma de almohadilla, sellando perfectamente con un doblez los bordes. 4. Coloca agua en el fondo de una vaporera, luego la rejilla y cocina ahí los tamales por espacio de una hora. Déjalos reposar dentro de la vaporera tapada durante por lo menos 2 horas para que tomen consistencia. 5. Puedes servirlos acompañados con crema y, para darles más colorido y sabor, con una salsa a tu gusto.

