Dulce de mamey Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Esta delicia de mamey se prepara simplemente con leche, mamey y azúcar y se sirve dentro de las cáscaras de mamey adornada con almentras y nueces. Ingredientes 2 mameyes maduros, su pulpa

1 litro de leche

1 taza de azúcar mascabado

1 taza de agua

50 gramos de almendras

50 gramos de nueces, picadas Cómo hacerlo 1. Mezcla la leche con el azúcar en una olla a fuego medio-alto y calienta hasta que empiece a hervir. 2. Licua el mamey con un poco de esta leche y viértelo a la olla con el resto de la olla. Cocina a fuego medio, sin dejar de mover, hasta que veas el fondo de la olla y la preparación adquiera una consistencia cremosa. Deja enfriar a temperatura ambiente. 3. Mientras hierve el agua y remoja las almendras hasta que el agua se enfríe y la piel de las almendras se afloje. Pélalas y tuéstalas en un comal o sartén. 4. Sirve el postre de mamey en platos individuales o en las mismas cáscaras de mamey y adorna con almendras y nueces. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.