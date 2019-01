Pay de espinacas y tocino Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Este pay tipo quiché se prepara con una mecla de huevo, espinacas, tocino y queso Oaxaca. Ideal para el desayuno o el almuerzo. Ingredientes 1 taza de harina de trigo

1 barrita (90 gramos) de mantequilla

1 yema de huevo

4 cucharadas de agua fría

100 gramos de tocino, picado

1 taza de espinacas, picadas 1 taza de crema

6 huevos, ligeramente batidos

1 cucharadita de consomé de pollo granulado

¼ de cucharita de nuez moscada

3. Extiende la masa con un rodillo sobre una superficie enharinada y cubre con ella un molde para pay, presionando contra las orillas. 4. Fríe el tocino y cuece las espinacas al vapor o en agua hirviendo. 5. Mezcla el tocino frito, espinacas cocidas, crema, huevos, consomé, nuez moscada y queso Oaxaca; vierte sobre la costra del pay. 6. Hornea en el horno precalentado hasta que el centro del pay esté firme, entre 35 y 40 minutos aproximadamente. 7. Sirve frío o caliente.

