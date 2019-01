Pechugas de pollo en salsa de fresa Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Las pechugas van rellenas de queso Oaxaca y bañadas en una crema de fresas con mezcal o tequila y jugo de naranja. Ingredientes 6 pechugas, deshuesadas y ligeramente aplanadas

6 rebanadas de queso Oaxaca

1 taza de harina

2 cucharadas de consomé de pollo granulado, uso dividido

3 cucharadas de mantequilla 3 dientes de ajo, picados

2 tazas de fresas, lavadas y cortadas en 4 partes

1 taza de jugo de naranja

½ taza de mezcal o ¼ de taza de tequila

1. Precalienta el horno a 180° centígrados. Engrasa un refractario rectangular con un poco de mantequilla. 2. Rellena las pechugas con el queso y dóblalas a la mitad, como si fueran quesadillas. 3. Sazona la harina con 1 cucharada de consomé granulado y enharina las pechugas. 4. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio, agrega el ajo y las pechugas rellenas; cocina hasta que se hayan dorado por ambos lados. Pásalas al refractario engrasado, tápalas con papel aluminio y hornéalas hasta que se hayan cocido perfectamente, entre 10 y 15 minutos. 5. Mientras, sofríe las fresas en el mismo sartén hasta que empiecen a desbaratarse, alrededor de 10 minutos; reduce el fuego a bajo y vierte con mucho cuidado el mezcal y luego el jugo de naranja. Sazona con 1 cucharada de consomé de pollo granulado, deja que la mezcla hierva y retira del fuego. 6. Incorpora la crema, permite que la mezcla se enfríe un poco y licua únicamente la mitad hasta lograr una salsa homogénea; mezcla con el resto de las fresas. 7. Sirve las pechugas cocidas y báñalas con esta salsa.

