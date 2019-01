Pechugas en salsa de flor de calabaza Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Las pechugas se rellenan de panela y rajas de chile poblano, se hornean y se sirven bañadas en una salsa de flor de calabaza con queso. Ingredientes 6 pechugas de pollo, deshuesadas y aplanadas

Sal y pimienta, al gusto

1 kilo de queso panela, cortado en tiras

6 chiles poblanos, asados, pelados y en rajas

2 barritas (90 gramos cada una) de mantequilla, uso dividido ½ taza de cebolla, picada

1 diente de ajo, picado

3 manojos de flores de calabaza

1 litro de leche

¼ de kilo de queso doble crema Cómo hacerlo 1. Pecalienta el horno a 180° centígrados y engrasa con mantequilla un refractario rectangular. 2. Sazona las pechugas con sal y pimienta y coloca en el centro de cada una 1 rebanada de panela y rajas de chile poblano. Dóblalas como si fueran quesadillas y, si es necesario, préndelas con palillos. 3. Coloca las pechugas rellenas, sin encimar, dentro del refractario engrasado. Corta 1 barrita de mantequilla en cuadritos y distribúyela sobre las pechugas para que se doren fácilmente. 4. Hornea durante 20 minutos o hasta que se hayan cocido perfectamente. 5. Mientras, derrite el resto de la mantequilla en un sartén grande a fuego medio y sofríe durante un par de minutos la cebolla y el ajo. Agrega 2 ½ manojos de flores de calabaza y cocina hasta que éstas se hayan marchitado completamente. 6. Pasa la mezcla anterior al vaso de la licuadora, agrega la leche, queso, sal y pimienta y licua hasta lograr una mezcla homogénea. 7. Retira las pechugas del horno, báñalas con la salsa anterior y adorna con las flores restantes. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

