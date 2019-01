Pechugas de pollo rellenas y al tequila Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Las pechugas de pollo se rellenan de una mezcla de tocino, jamón y almendras y se guisan en una salsa de tequila con un sabor ligeramente acaramelado. Ingredientes 6 filetes de pechuga de pollo

Sal de ajo, al gusto

Sal y pimienta, al gusto

3 cucharadas de aceite

125 gramos de tocino, picado

125 gramos de jamón, picado

50 gramos de almendras, peladas y en trozos 1 cebolla, fileteada

1 diente de ajo, picado

50 gramos de azúcar mascabado

¾ de taza de tequila

2 hojas de laurel

2 cucharadas de fécula de maíz

Cómo hacerlo 1. Sazona los filetes de pechuga de pollo con sal de ajo, sal regular y pimienta. 2. En un sartén con 1 cucharada de aceite caliente, fríe el tocino hasta que se haya dorado. Escurre y mezcla con el jamón y las almendras; distribuye esta mezcla entre los filetes de pechuga, enrolla y prende con palillos. 3. Dora los filetes de pechuga rellenos junto con la cebolla y el ajo en un sartén con 2 cucharadas de aceite caliente. 4. Aparte, calienta el azúcar en una cacerola a fuego medio hasta que se haya formado un caramelo. Agrega el tequila y cocina a fuego lento hasta que se haya reducido a la mitad. Incorpora las pechugas rellenas, cebolla y ajo, así como el laurel. Tapa y cocina a fuego bajo durante 15 ó 20 minutos. Luego, desecha el laurel y saca las pechugas de la cacerola. 5. Disuelve la fécula de maíz en 1/2 taza de agua y vierte dentro de la cacerola. Cocina durante unos minutos, sin dejar de mover, hasta que se haya formado una salsa espesa. 6. Regresa las pechugas a la cacerola y deja que den un último hervor antes de servir.

