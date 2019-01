Frijoles enchilados Tiempo Total 49 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 9 Min Porciones 6 Los frijoles de la olla se guisan en una salsa de chile ancho bastante sencilla. Puedes servirlos enteros o machacarlos mientras se cocinan en la salsa. Ingredientes 3 chiles anchos, desvenados

2 cucharadas de aceite

1 cebolla mediana, picada

1 diente de ajo, picado

¼ de kilo de frijoles cocidos

Sal, al gusto

1. Remoja los chiles en agua caliente hasta que se suavicen y licúalos con un poco de agua. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Sofríe la cebolla y el ajo durante unos minutos, hasta que se vean transparentes, luego agrega el chile licuado. Reduce el fuego a bajo y deja que la mezcla hierva durante unos 10 minutos para que tome sabor. 3. Incorpora los frijoles con todo y su caldo. Sazona con sal y cocina otros 5 minutos o más para que se mezclen muy bien los sabores. Apaga y agrega el orégano seco.

