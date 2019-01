Pasta verde Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 4 Min Porciones 6 Pasta corta, preferentemente macarrón, bañada en una salsa de chile poblano con crema. Este platillo es delicioso y se prepara en un dos por tres. Ingredientes 1 paquete (500 gramos) de macarrones u otra pasta corta

1 cucharada de aceite de oliva

6 chiles poblanos, desvenados y en trozos

1 cebolla

2 dientes de ajo 1 1/2 tazas de crema

Sal y pimienta

1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla, en trocitos

Cómo hacerlo 1. Cocina la pasta en agua hirviendo con sal y un chorrito de aceite hasta que quede al dente, aproximadamente 10 minutos. Escurre y enjuaga con agua limpia. 2. Licua los chiles poblanos junto con la cebolla, los ajos y la crema. Sazona con sal y un poquito de pimienta. 3. Coloca la pasta dentro de un refractario y cubre con la salsa de poblano. Distribuye encima la mantequilla y el queso parmesano. 4. Hornea a fuego moderado hasta que todo se caliente, cuidando que no se reseque.

