Sopa verde de champiñones Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Champiñones rebanados en un caldo espeso de tomate verde. Esta sopa es bastante nutritiva ya que los champiñones tienen un poco de proteína. Ingredientes ½ kilo de champiñones

½ kilo de tomates verdes

2 dientes de ajo

25 gramos de mantequilla o margarina

1 cucharada de consomé de pollo granulado

Sal, al gusto

2 ramas de epazote Cómo hacerlo 1. Lava bien los champiñones, córtalos en rebanadas y cuécelos en poca agua. 2. Pela los tomates, lávalos muy bien y muélelos en la licuadora con los ajos y un poco de agua. 3. Pon la mantequilla en una cacerola a que se derrita y agrega los tomates licuados. Sazona con el consomé y la sal y agrega el epazote. Incorpora los champiñones y, poco a poco, añade parte del agua en que se cocieron tomando en cuenta que debe quedar una sopa espesa. Cocina unos minutos más para que los sabores se integren. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.