Carne de cerdo a la toronja Tiempo Total 2 H 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Carne de cerdo (lomo o pierna) marinada en una mezcla de limón y ajo, y guisada en jugo de toronja con efresco de toronja. Ingredientes 3 dientes de ajo

Sal, al gusto

2 limones, su jugo

1 kilo de carne de cerdo (lomo o pierna)

1 cucharada de aceite

1 kilo de toronjas, su jugo

355 mililitros de refresco de toronja

Licua los ajos con la sal y el jugo de los limones. Unta la mezcla sobre toda la carne y permite que se marine durante por lo menos 2 horas dentro del refrigerador. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto y fríe la carne hasta que quede bien doradita. 3. Escurre el exceso de aceite y agrega el jugo de las toronjas, el refresco y la salsa cátsup. Tapa, reduce el fuego a bajo cocina hasta que la carne se haya cocido perfectamente. 4. Una vez lista, permite que se enfríe un poco, rebánala y sírvela bañada en su salsa. Acompaña con papas fritas.

