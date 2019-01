Caldo choyero de queso Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Hay muchos estilos de hacer caldo de queso, pero aun no he comido una tan rica como la choyera (nativa de San Jose del Cabo), será el queso, el agua o los recuerdos... Ingredientes medio kilo queso regional cabeño (las norias)

2 chiles poblanos

1 cebolla

2 tomates bola en cubos

1 manojo cilantro lavado y desinfectado

4 papas russet (cascara café y áspera) en cubos 1 bolsa sopa de codos (grandes)

1 cda consomé de pollo

1 lata valvita o cualquier otro pué de tomate

1 lata salsa del pato (o su imitación del pollo)

lavar, secar con servilleta de papel los chiles poblanos, untar con aceite y asar perfectamente; poner en una bolsa de plástico un pedazo de servilleta humedo y los chiles y cerrar haciendo un nudo, dejar reposar para que los chiles se suden y quitar la piel, luego lavar quitar semillas y venas y cortar en rajas y reservar. 2. lavar y licuar la cebolla con un poquito de agua y el consome de pollo; enuna olla dorar con aceite vegetal la sopa de codos (hasta que este café) y agregar las rajas, la cebolla licuada, la valvita, media lata de salsa del pato, la pimienta y 2 litros de agua, agregar las papas en cubos de 3 cms aprox. y dejar hervir 3. Cuando las papas ya esten cocidas agregar el tomate en cubos, el cilantro y el queso en cubos; dejar hervir otros 5 minutos o hasta que el queso se ablande (este queso no es grasoso pero si denso y nunca se derrite por completo; además es un queso salado por eso la receta solo se condimenta con pimienta un poco de consomé)

