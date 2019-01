Carne de cerdo a la naranja Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Carne de cerdo y zanahorias ligeramente caramelizadas en una salsa de jugo de naranja con chile chipotle. En lo personal me gusta cocinarlo en la olla de presión, pero también puede cocerse en una olla regular. Sirve con salsa verde. Ingredientes 2 cucharadas de azúcar

100 gramos de tocino, picado

1 kilo de carne de puerco (pierna y costilla), en trozos

3 dientes de ajo

½ kilo de zanahorias, peladas y en bastones 4 naranjas, el jugo

1 cucharadita de mostaza

2 chiles chipotles adobados

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el azúcar en una olla de presión a fuego medio hasta que se haya derretido y tenga un color dorado claro; agrega el tocino, la carne y los ajos, moviendo para que se cubran de azúcar. Cocina hasta que la carne se haya dorado y entonces agrega la zanahoria. 2. Licua el jugo de naranja con la mostaza y los chiles. Cuando la zanahoria se haya caramelizado un poco, vierte a la olla la mezcla de jugo. Sazona con sal al gusto. 3. Tapa la olla y cocina a presión durante 20 minutos. Si al destapar la carne está muy jugosa, cocina destapada hasta que reseque un poco más. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

