Nopales con carne y frijoles Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Carne de cerdo, nopales y frijoles en un caldillo de jitomate con rajas de chile jalapeño en vinagre y un poco de cilantro. Una receta fácil y nutritiva. Ingredientes 1 cucharada de aceite

¼ de kilo de carne de puerco, en cubos

1 cebolla, en rebanadas delgadas

1 diente de ajo, picado

¼ de kilo de jitomate

Sal, al gusto ¼ de kilo de nopales cocidos y en cuadritos

¼ de kilo de frijoles cocidos, con todo y caldo

Rajas de chiles jalapeños en escabeche, al gusto

1 rama de cilantro, picado

1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio-alto y fríe la carne hasta que haya perdido su color rojo; añade la cebolla y el ajo y cocina hasta que la cebolla se vea transparente. 2. Mientras, licua el jitomate con un poquito de agua, cuela y vierte sobre la carne; reduce el fuego a medio-bajo y cocina durante 5 minutos. 3. Sazona con sal, agrega los nopales, frijoles con todo y caldo, rajas de jalapeño con un poco de su vinagre y cilantro. Cocina hasta que todos los ingredientes se hayan calentado e integrado perfectamente, alrededor de 10 minutos más. 4. Si es necesario, agrega más agua o caldo de frijoles para evitar que el caldo quede muy espeso. 5. Espolvorea 1 pizca de orégano al servir y acompaña con tortillas calientes.

