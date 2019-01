Pollo en huerto con chorizo Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Piezas de pollo cocidas con chorizo y verduras en un caldo con sabor a jitomate. Las almendras y las pasas le dan un toque especial a este platillo. Ingredientes 1 pollo, en piezas y sin piel

Sal y pimienta al gusto

4 cucharadas de aceite, uso divivido

2 cebollas, picadas

2 dientes de ajo, picados

10 centímetros de chorizo, desmenuzado

2 chiles poblanos, en rajas

2 chiles güeros

½ kilo de jitomates maduros

1 pizca de tomillo

1 pizca de azúcar 1 hoja de laurel

2 zanahorias, peladas y cortadas en tiras

1 chayote chico, pelados y cortados en tiras

2 papas medianas, cortadas en tiras

2 calabacitas, cortadas en tiras

1 taza de caldo de pollo

1 naranja, el jugo

Rajas de chiles jalapeños en vinagre, al gusto

1/4 taza de almendras en trozos

Salpimienta el pollo y dóralo con 3 cucharadas de aceite en una cacerola grande a fuego medio. 2. Aparte, calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola grande a fuego medio y fríe el chorizo, cebolla, ajo picado, chile poblano y chiles güeros, moviendo constantemente, durante 10 minutos. Pasa a la cacerola con el pollo dorado. 3. Licua los jitomates junto con tomillo y azúcar; vierte dentro de la cacerola con el pollo y el chorizo, agrega el laurel, reduce el fuego y cocina durante unos minutos más hasta que empiece a hervir. 4. Agrega el caldo de pollo y las verduras, tapa y cocina a fuego suave hasta que todo se haya cocido perfectamente. Incorpora el jugo de naranja, los chiles jalapeños con un poco de su vinagre, pasas y almendras. Cocina durante un par de minutos más hasta que todo esté caliente, cuidando que no se reseque.

