Piña rellena de mariscos Tiempo Total 2 H Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Un guiso de pulpo, camarones, surimi, pescado y piña con un toque de chile pasilla. El guiso se coloca dentro de la cáscara de la piña y se sirve cubierto de queso manchego gratinado. Ingredientes 1 pulpo chico, bien limpio

½ cebolla

1 hoja de laurel

1 piña no muy madura

2 cucharadas de aceite

½ barrita (45 gramos) de mantequilla

2 dientes de ajo, picados 200 gramos de carne de pescado, en cubitos

250 gramos de camarones, pelados

2 chiles pasilla, desvenados y cortados en tiritas

2 barritas de surimi, en rebanadas chicas

2 cucharadas de perejil picado

200 gramos de queso manchego, rallado Cómo hacerlo 1. Coloca el pulpo en una olla grande y cúbrelo con agua. Agrega la cebolla y la hoja de laurel y cocina a fuego alto hasta que empiece a hervir; baja el fuego a medio y cocina hasta que esté casi suave, alrededor de 1 hora (pica el pulpo con un cuchillo filoso y delgado y si éste entra fácilmente, significa que está listo). Sácalo de la olla y córtalo en trocitos. 2. Parte la piña por mitad, a lo largo, y extrae con cuidado la pulpa sin romper la cáscara. Corta la pulpa en cubitos y reserva. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio, agrega la mantequilla y fríe los ajos hasta que estén ligeramente dorados, baja el fuego y agrega los trocitos de pescado y los camarones. Tapa y cocina durante 5 minutos. 4. Agrega el chile y el pulpo, mezcla con cuidado y cocina unos minutos para que se incorporen todos los sabores. 5. Agrega entonces la pulpa de piña, el surimi y el perejil y cocina hasta que todo se haya calentado, alrededor de 3 minutos más. 6. Rellena las cáscaras de piña con este guisado y cúbrelas con el queso rallado. Colócalas sobre una charola para hornear y hornea a fuego medio hasta que el queso se haya gratinado.

