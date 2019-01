Ensalada rusa de pollo con ciruela pasa Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Desde Rusia hasta tu mesa. Capas de papa, zanahoria, pollo y ciruela pasa aderezadas con mayonesa. La ventaja de esta ensalada es que puedes darle la forma que quieras utilizando un molde de flor, por ejemplo, como muestra la foto. Ideal para el Día de las Madres o una ocasión especial. Ingredientes 200 gramos de pechuga de pollo pollo, cocida

2 papas

1 zanahoria

2 dientes de ajo

1/3 taza de ciruela pasa sin hueso 1/4 taza de nueces

1 cebolla, picada

1 cucharada de mantequilla

Cómo hacerlo 1. Cocina las papas y las zanahorias en una olla con agua hirviendo hasta que se hayan ablandado. Deja que se enfríen, pélalas y rállalas con un rallador grueso. 2. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio y sofríe la mantequilla hasta que se vea transparente y blanda, alrededor de 5 minutos. 3. Pica finamente las ciruelas pasas. Si están muy secas remójalas un par de minutos. 4. Corta la pechuga de pollo en cubos pequeños y pica la nuez. 5. Exprime el ajo y mézclalo con la mayonesa. 6. Para servir, acomoda la ensalada en capas. 7. Coloca una primera capa de papa y cúbrela con mayonesa. Agrega una segunda capa de zanahoria y cebolla acitronada y cubre con mayonesa. Encima una tercera capa de ciruela pasa, luego pollo y por último mayonesa. Espolvorea la capa superior con las nuez.

