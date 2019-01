Pastel helado de chocolate y café Tiempo Total 4 H 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Pastel de café moka para el postre. Una pasta de chocolate y café entre capas de soletas con envinadas. Este pastel no necesita ser horneado y se sirve bien frío. Ingredientes 4 barritas (360 gramos) de mantequilla

400 gramos de azúcar glass

4 huevos batidos

4 cucharadas de café soluble

2 cucharadas de extracto de vainilla 600 gramos chocolate semi-amargo

96 soletas

1 copa de ron o brandy, o al gusto

100 gramos de cerezas rojas

Acrema la mantequilla con la batidora eléctrica en un tazón grande. Agrega el azúcar glass poco a poco y a manera de lluvia, sin dejar de batir. Agrega los huevos, luego café y la vainilla. Mezcla perfectamente y apaga la batidora. 2. Funde el chocolate "a baño María" e incorpóralo a la masa con la ayuda de una pala de madera. Mezcla hasta que quede una pasta suave. 3. Moja las soletas en brandy y cubre con una parte de ellas el fondo de un molde rectangular de 12 x 30 centímetros. Vierte encima una tercera parte de la pasta del pastel y cubre con otra capa de soletas. Vierte otra tercera parte de de la pasta de chocolate y cubre de nuevo con soletas. Agrega el resto de la pasta, adorna con cerezas y nuez y refrigera durante por 3 o 4 horas antes de servir bien frío.

