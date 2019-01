Hamburguesas de pescado Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Estas hamburguesas se preparan con carne de pescado blanca y puré de papa, luego se empanizan y se fríen en aceite bien caliente. Ingredientes ½ kilo de corvina sin espinas

1 hojita de laurel

Sal y pimienta

3 papas medianas

½ taza de leche caliente

½ barrita (45 gramos) de mantequilla

Aceite para freír 1 cebolla chica, picada

1 diente de ajo chico, picado

1 cucharadita de perejil, picado

1 jitomate, picado

2 huevos batidos

1. En un recipiente con agua hirviendo pon a cocer el pescado, junto con la hojita de laurel, un poco de sal y unas gotitas de aceite. Sácalo del agua y cuando esté frío desmenúzalo. 2. Aparte, pon a cocer las papas en agua hirviendo hasta que se hayan ablandado y puedas picarlas fácilmente con un tenedor. Pélalas y machácalas cuando todavía estén tibias, agrégales la leche caliente poco a poco, mientras revuelves. Por último, incorpora la mantequilla derretida, sal y pimienta. Mezcla bien y reserva. 3. Calienta 1 cucharada de aceite en un sartén caliente a fuego medio. Sofríe la cebolla, ajo y perejil durante 3 ó 4 minutos, luego añade el jitomate y el pescado. Fríe durante varios minutos para que la mezcla tome sabor. Escurre el líquido y mezcla con el puré de papa hasta formar una masa firme. 4. Forma las hamburguesas, pásalas por el huevo batido y luego por el pan molido para empanizar. Fríelas en aceite caliente hasta que se hayan dorado y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. 5. Sirve al gusto y acompaña con papas a la francesa.

