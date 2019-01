Peras borrachas con nieve de vainilla Tiempo Total 28 Min Tiempo Activo 18 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Las peras se cocinan en una mezcla de agua, vino tinto y azúcar y se sirven con helado de vainilla. Un postre fácil y rápido que impresionará a cualquiera. Ingredientes 6 peras

1 taza de agua

2 tazas de vino tinto

1 taza de azúcar

1 raja de canela

6 bolas de helado de vainilla Cómo hacerlo 1. Pela las peras, pártelas por mitad, sácales el corazón y colócalas en una olla mediana. Agrega el agua, vino tinto, azúcar y canela; cocina a fuego medio hasta que se suavicen. 2. Sirve cada pera bañada en la salsa de vino tinto con 1 bola de helado de vainilla.

