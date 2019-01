Budín de jamón endiablado Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 35 Min Porciones 10 Capas de pan blanco con un aderezo de jamón endiablado, con capas de jamón, queso de puerco, queso amarillo y pastel de pollo. Jitomate y cebolla picados así como rajas de chile jalapeño completan este canapé gigante. Sírvelo como plato fuerte o córtalo en trocitos pequeños y ofrécelo como botana. Ingredientes 2 latas (160 gramos cada una) de jamón endiablado

1 frasco (420 gramos) de mayonesa

105 gramos (1/2 frasco chico) de mostaza

1 litro de crema

Vinagre de chiles jalapeños, al gusto

Sal, al gusto

2 barras de pan de caja blanco, sin las orillas 400 gramos de jitomates, picados

250 gramos de cebolla, picados

Rajas de chiles jalapeños en escabeche, al gusto

400 gramos de jamón, en rebanadas

400 gramos de queso de puerco, en rebanadas

400 gramos de queso amarillo, en rebanadas

400 gramos de pastel de pollo, en rebanadas Cómo hacerlo 1. Licua el jamón endiablado con la mayonesa, mostaza y crema. Agrega un poco de vinagre de los chiles jalapeños y sal al gusto. 2. Extiende un trozo rectangular de papel estaño sobre una superficie plana y acomoda encima una capa de pan, dejando un espacio en las orillas del papel estaño. 3. Unta el pan con el aderezo de jamón endiablado, acomoda encima las rebanadas de jamón, una cuarta parte del jitomate, una cuarta parte de la cebolla y rajas de jalapeño al gusto. 4. Cubre con otra capa de pan, úntalo con el aderezo de jamón endiablado, forma encima una capa de jamón de puerco y cubre con una cuarta parte del jitomate, una cuarta parte de la cebolla y rajas de jalapeño al gusto. 5. Forma otra capa de pan con aderezo de jamón endiablado, agrega una capa de queso amarillo, una cuarta parte de jitomate y una cuarta parte de cebolla.

Sigue con otra capa de pan aderezado con jamón endiablado, luego agrega el pastel de pollo y el resto del jitomate y la cebolla. 6. Cubre con una última capa de pan aderezado con la mezcla de jamón endiablado. 7. Corta otro trozo de papel estaño lo suficientemente grande como para envolver el y sella lo mejor posible. 8. Refrigera y sirve bien frío acompañado de una ensalada fresca.

