Papitas cambray con cilantro Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Las papitas cocidas se sofríen y terminan de guisarse en una salsa de cilantro con chile serrano y un toque de limón. Procura comprar las papas más chicas. Ingredientes 1/2 kilo de papitas cambray

Sal al gusto (opcional)

1/4 taza de aceite de oliva

20 ramas de cilantro, sus hojas

1 diente de ajo

1 chile serrano verde, o al gusto

1 limón, el jugo

1 cucharadita de consomé de pollo granulado Cómo hacerlo 1. Cuece las papas una olla con agua hirviendo y sal hasta que se suavicen y puedas picarlas fácilmente con un palillo. Escúrrelas. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto y fríe las papitas hasta que empiece a arrugarse su piel. 3. Licua las hojas de cilantro junto con el ajo, chile serrano, jugo de limón, consomé granulado y 3/4 de taza de agua. Vierte esta salsa sobre las papitas fritas y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que la salsa verde se espese y las papitas hayan tomado un buen sabor. 4. Sírvelas como botana o como guarnición, calientes o al tiempo.

