Pan de arroz integral Tiempo Total 28 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 8 Min Porciones 4 Una receta de pan saludable, fácil y rápida. Este pan está hecho a base de claras de huevo y arroz integral pulverizado. Ideal para diabéticos ya que no lleva azúcar, sólo un poco de miel de agave. Ingredientes 6 cucharadas de arroz integral

6 claras de huevo

¼ de taza de miel de agave

Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa y enharina un molde chico para hornear. 2. Muele el arroz en seco en un procesador de alimentos o licuadora hasta lograr un polvo fino. 3. En un tazón bate las claras a punto de turrón y luego envuelve a cucharadas el polvo de arroz. Vierte dentro del molde engrasado y hornea durante 20 minutos o hasta que al introducir un palillo en el centro del pan, éste salga limpio. Retira del horno y permite que se enfríe un poco antes de desmoldar. 4. Mientras, mezcla la miel con las nueces picadas. 5. Sirve las rebanadas del pan tibias y cubiertas con la mezcla de miel y nuez.

