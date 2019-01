Dulce de guayaba y perón Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 32 Guayabas en almíbar rellenas de una mermelada de perón y cubiertas con trocitos de nuez. Un postre típido del Estado de Michoacán. Ingredientes 16 guayabas maduras

3 tazas de agua

2 tazas de azúcar

6 perones maduros, pelados, sin corazón y picados

1 taza de nueces, picadas Cómo hacerlo 1. Lava las guayabas, pártelas por mitad a lo ancho y saca las semillas con una cucharita para no romperlas. Coloca las mitades de guayaba y sus semillas en una olla junto con el agua y 1 taza de azúcar. Cocina a fuego medio y, cuando empiece a hervir, reduce la flama y cocina el líquido tenga la consistencia de almíbar. 2. Retira del fuego, saca las guayabas y cuela el almíbar. Coloca las guayabas en un platón y regresa el almíbar a la olla. Agrega los perones y cocina hasta que estén suaves y machácalos dentro de la olla hasta hacerlos puré. Agrega el azúcar restante y sigue cocinando, sin dejar de mover, hasta obtener una mermelada de perón. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.