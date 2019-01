Cocada de Guerrero Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 16 Esta delicia de Guerrero se prepara con pulpa de coco fresco, agua de coco, leche y azúcar. Es muy importante que quemes la superficie. Ingredientes 1 coco fresco, su pulpa y 1 taza de agua

½ taza de leche entera

2 tazas de azúcar estándar

3 cucharadas de fécula de maíz Cómo hacerlo 1. Ralla finamente la pulpa del coco. 2. Coloca el coco, la leche y el azúcar en una cacerola a fuego suave. 3. Disuelve la fécula de maíz en el agua de coco, mezcla bien y vierte dentro de la olla con el coco. Cocina a fuego suave, sin dejar de mover, hasta que espese. Apaga y permite que se enfríe un poco. 4. Pasa la mezcla a un molde refractario y dora la superficie bajo la salamandra del horno o con un soplete de repostería. Sirve a temperatura ambiente.

