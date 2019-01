Jamoncillo de pepitas Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 9 H 20 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 22 Pepitas de calabaza con leche y azúcar. Las pepitas se remojan, se muelen y se hierven a fuego lento junto con la leche y el azúcar. Ingredientes 4 tazas de semillas de calabaza

1 litro de leche

3 tazas de azúcar refinada Cómo hacerlo 1. Remoja las pepitas durante toda la noche dentro de un recipiente con agua. A la mañana siguiente escúrrelas, sécalas y pélalas frotando con tus dedos. Coloca las pepitas peladas junto con ½ taza de leche en un procesador de alimentos o licuadora y licua hasta obtener una mezcla muy fina. Reserva. 2. Coloca la leche restante y el azúcar en una olla a fuego suave y cocina hasta que la mezcla espese. Apaga el fuego, añade las pepitas molidas, mezcla bien y vuelve a encender el fuego. Cocina a fuego lento, sin dejar de mover, hasta que la mezcla espese lo suficiente y puedas ver el fondo de la olla al movimiento de la cuchara. 3. Apaga el fuego y sigue moviendo para evitar que se forme una nata mientras se enfría lo suficiente. Extiende la pasta sobre una charola para que termine de enfriarse y se endurezca un poco. Corta los jamoncillos de tamaño y forma deseada.

